Sgds, la minoranza vuole chiarezza

"Avendo appreso che il rapporto con l’ex direttore della Sgds, è stato interrotto, chiediamo di conoscere le condizioni della risoluzione del contratto e quali le intenzioni in merito al procedimento per la nomina del nuovo direttore". A chiederlo sono i consiglieri del gruppo di minoranza. E’ dei giorni scorsi la notizia che l’amministrazione ha interrotto i rapporti con il direttore della partecipata Sgds dottor Piero Mognaschi. Ci sono voluti 5 mesi per prendere atto dell’immediata eseguibilità della sentenza con cui lo scorso 10 ottobre il giudice del lavoro ha dichiarato illegittima la nomina a direttore di Piero Mognaschi accertato il diritto all’attribuzione della carica da parte del dottor Emilio Cuomo già direttore dell’Asite di Fermo. Da una parte Mognaschi invece di dimettersi impugna la sentenza alla corte di appello ottenendo la sospensiva con fissazione per il mese di ottobre 2024 dell’udienza di merito e dall’altra l’amministrazione che non prende decisioni , Così si è andati avanti alla meno peggio con un direttore dimezzato e un altro in attesa di sostituirlo Il sindaco Vesprini ha reso l’onore delle armi all’ex direttore affermando: "L’operato di Mognaschi è stato caratterizzato da un forte impegno e da capacità imprenditoriali, consentendo di passare momenti difficili come quello dell’incendio dell’autoparco".

"Quanto sono costate al comune le scelte confuse e improvvide in merito alla questione Mognaschi?" insistono nel domandare i consiglieri di opposizione non facendosi capaci del motivo per il quale l’amministrazione risparmiando tempo, denaro e magre figure non abbia dato l’immediata eseguibilità alla sentenza del giudice del lavoro vista anche a mancanza di alternative. "Facciamo inoltre rilevare come da tempo si sia richiesto il rilascio d’informazioni e documenti inerenti la vicenda del rapporto di lavoro con in Direttore Mognaschi e ciò ci sia stato a tutt’oggi negato. L’incertezza e la confusione permangono anche in relazione al paventato affidamento in house del servizio di Pubblica Illuminazione alla Sgds. È sconcertante come su un argomento così complesso e nulla si sappia delle valutazioni, dei piani e degli aspetti di tale affidamento. Alla luce di tali considerazioni chiediamo si faccia finalmente chiarezza e si realizzi un ampio dibattito in Consiglio Comunale. sui temi da noi esposti e che riguardano in modo pregnante il futuro della SgdS e la nostra collettività".

Silvio Sebastiani