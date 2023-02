Sgds multiservizi, c’è il direttore

Habemus papam: colui cioè che svolgerà il ruolo di direttore della partecipata Sgds multiservizi in sostituzione del dimissionario Marco Ceccarani. È stata lunga e faticosa perché sono stati necessari due bandi, ma finalmente la scelta è fatta. Avevano presentato domanda in 8, di cui 4 risultati idonei e ammessi al colloquio, che si è svolto lunedì scorso. Uno dei 4 non si è presentato per cui hanno effettuato la prova in tre. È stata stilato la graduatoria il primo, e quindi vincitore, con il punteggio di 84,4, il secondo 81,2 e il terzo 47. Il nome, non si capisce perché viene gelosamente tenuto nascosto. Radio piazza un nome lo fa, ma il sindaco Vesprini ci dice di non poterlo confermare o meno non essendo stata ancora definita la procedura di nomina.