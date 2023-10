Sgds Multiservizi, Cuomo vince il ricorso a Porto San Giorgio

La notizia non è ufficiale quindi da prendere con le pinze, anche perché chieste informazioni in Comune non è che ne sapessero un granché. Tuttavia, stando alle voci che circolano sempre con maggiore insistenza soprattutto negli ambienti della società, pare che il giudice del lavoro del tribunale di Fermo abbia dato ragione al dottor Emilio Cuomo direttore della società Asite di Fermo il quale aveva presentato domanda per partecipare alla selezione relativa all’incarico di direttore della Sgds Multiservizi di Porto San Giorgio in sostituzione del dottor Marco Ceccarani, dimessosi dall’incarico dopo averlo tenuto per una decina di anni.

Sennonché alla selezione ebbe la meglio il dottor Piero Mognaschi di Pavia e il direttore della site ha fatto ricorso, che sembra essere andato a buon fine. Un impiccio che è certamente di ostacolo all’attività della Sgds Multiservizi.

Quest’ultima gestisce il servizio di igiene, la distribuzione del gas, la farmacia comunale e la mensa scolastica. Ad essa si è ipotizzato di affidarle anche la gestione della pubblica illuminazione. Addirittura l’amministrazione ha pensato di farle gestire il porto nel caso che si verificasse la decadenza dalla concessione della società Marina di Porto San Giorgio.

s.s.