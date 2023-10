"Sgds Multiservizi, non serve giocare"

"Sulla Sgds Multiservizi srl non è il momento di giocare". Lo dice il resposab ile cittadino di FdI, Andrea Agostini. Rileva che la partecipata sangiorgese, alla luce di una recente sentenza del giudice del lavoro, registra ben tre direttori in meno di un anno: Ceccarani, Mognaschi e ora Cuomo. A tal proposito rileva che anche la migliore delle società in questo bailamme non potrebbe non andare in difficoltà e qui abbiamo già una società che ha le sue belle criticità: conti che si cerca di far tornare, servizi da rendere che non possono attendere, nuove sfide da affrontare. Secondo lui, nella tempesta, l’unico faro può essere data dalla permanenza nel ruolo di presidente dell’avvocato Caliandro. Il sindaco, con delega alla partecipata comunale, agendo in continuità con la precedente amministrazione, come pure in Comume per altre figure professionali, dal segretario comunale all’addetto stampa, ha rinnovato fiducia al presidente della Sgds. "Senza continuità nell’azione del direttore, non si può pensare di cambiare pure il vertice societario, peraltro quando ancora deve definirsi la vicenda giudiziaria dell’incendio dell’autoparco comunale. Si dice però ancora una volta – conclude – vi siano giochi già fatti alla Sgds, ma cambiare ora il presidente sarebbe quanto di più sciagurato. Occorre dare certezze ai lavoratori, agli utenti, al mercato, alla città e questo pretende stabilità". Che gli appetiti si plachino, occorre responsabilità.