Sgds Multiservizi tra passato e futuro. Ora le assunzioni

L’amministrazione comunale informa che i giorni scorsi è stato interrotto il rapporto con l’ex direttore della partecipata Sgds Piero Mognaschi di Pavia. Su decisione consensuale. Com’è noto il nuovo direttore sarà Emilio Cuomo di Porto San Giorgio. Intanto il sindacoValerio Vesprini e l’amministratore unico della Sgds Multiservizi Giovanni Lanciotti, in un incontro avuto nei giorni scorsi, hanno fatto il punto sul programma degli interventi realizzati dalla società partecipata e sulle iniziative da porre in essere nel prossimo futuro. Lanciotti ha ricordato che, nei primi quattro mesi dal suo insediamento, si è proceduto a effettuare alcuni interventi in vista della stagione estiva. Gli acquisti di una nuovo mezzo "pulispiaggia" e di un mini-compattatore consentiranno di garantire la costante pulizia dell’arenile. Si sta tentando, inoltre, il recupero dell’utilizzo di un macchinario andato in parte distrutto nel corso dell’incendio all’autoparco per destinarlo all’utilizzo in caso di necessità. Riguardo gli investimenti si è parlato anche di quelli relativi alla rete del gas metano in favore di una migliore e più ampia distribuzione del servizio: di recente sono stati conclusi i lavori tra Santa Vittoria e Salvano. "Sempre al fine di potenziare e migliorare i servizi per la cittadinanza la società ha proceduto ad approvare il programma delle assunzioni per il periodo 2024-2025".