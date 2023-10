"Sgds, non aumenteremo le tariffe come Loira"

di Silvio Sebastiani

"Quando Nicola Loira fu eletto sindaco la prima volta trovò la partecipata Sgds in grossa difficoltà finanziaria. Sistemò la situazione, aumentando del 16% la tassa rifiuti e organizzando, per la raccolta dell’immondizia, il porta a porta spinto". Lo ricorda l’attuale primo cittadino, Valerio Vesprini, per far sapere che con la partecipata lui si è trovato nelle stesse condizioni di Loira, ma che non intende emularlo: "Noi – afferma – non possiamo continuare ad aumentare le tariffe. Loira invece che crescerle avrebbe dovuto cercare di affidare alla società dei servizi con dei margini, come ha fatto, poi, dandole in gestione la farmacia comunale e come tenteremo di fare noi". Non cita, però, quali servizi affiderebbe alla Sgds, lasciando cadere, anche a mo’ d’esempio, le ipotesi di cui pure si è parlato, cioè la gestione dell’impianto della pubblica illuminazione e del porto qualora si concretizzasse la decadenza della concessione demaniale decretata dal Comune per la società Marina. Vesprini è molto preoccupato per la Sgds perché ha dei servizi in perdita, quindi economicamente è in deficit, con il rischio che esso possa crescere e diventare tale da rendersi necessario l’aumento delle tariffe. Circostanza di cui il sindaco non vuole sentir parlare neppure lontanamente. Secondo lui, ad aggravare la situazione finanziaria della Sgds, oltre agli esercizi in perdita e ai danni consistenti causati dall’incendio dell’autoparco lo scorso mese di marzo, problemi di carattere generale quali gli aumenti del carburante, dell’energia elettrica, delle materie prime, nonché del 10% del conferimento in discarica. Ad influire negativamente sul buon andamento della società anche la mancanza per lunghi periodi di una guida in conseguenza delle dimissioni del direttore, Marco Ceccarani, e della selezione per la scelta del sostituto. Vesprini non entra nel merito della decisione del giudice del lavoro del tribunale di Fermo, il quale ha dato ragione al dottor Emilio Cuomo, che ha fatto ricorso contro il risultato della selezione per la scelta del sostituto di Ceccarani deciso appannaggio del primo in graduatoria dottor Piero Mognaschi di Pavia: "Assolutamente nulla da eccepire per ciò che concerne la decisione del giudice del lavoro. Annoto solo la difficoltà in cui si sta trovando la Sgds: Mognaschi ha fatto ricorso; i dipendenti della società sono preoccupati, vogliono incontri per conoscere il futuro della Sgds, e quindi il loro, la società si trova in una situazione di incertezza che non va bene a nessuno, a cominciare dai cittadini sangiorgesi".