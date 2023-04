"Sgds, Vesprini sapeva bene tutto"

"Si è svegliato da un sonno durato nove anni o forse più. Ma c’era!". Inevitabile la reazione del gruppo consiliare di minoranza a fronte di una narrazione negativa effettuata nei confronti della partecipata San Giorgio Distribuzione multiservizi dal sindaco Valerio Vesprini in occasione della presentazione del nuovo direttore Piero Mognaschi. Una società piena di debiti che non gestiva in maniera adeguata i vari servizi, tutti in perdita ad eccezione della farmacia. Una prospettazione piroetta rispetto a quella che si era abituati sentire da parte della passata amministrazione nei nove anni di gestione del direttore Marco Ceccarani. "Eppure c’era", dicono e ripetono ironicamente i consiglieri di minoranza con riferimento al fatto che in quegli anni ricopriva la carica di assessore. "In tutto questo tempo – sottolineano – non si è reso conto che la Sgds è un miracolo che si ripete quotidianamente grazie al lavoro dei dipendenti: impiegati e operai. Che non c’è una città così piccola come Porto San Giorgio che gestisce in house la distribuzione del gas, l’igiene urbana e tanti altri servizi. Eppure sembrava esserne cosciente e consapevole del risanamento e del rilancio della società operato da Ceccarani quando, l’ottobre scorso, salutandolo, lo ringraziava pubblicamente dicendo che ’aveva riconsegnato alla città una Società migliore di come l’aveva trovata’".

Aggiungono, poi, che c’era quando tra Agostini e Del Vecchio erano volati gli stracci proprio per la Società, c’era quando l’Asite nel 2012 chiedeva il pagamento di un milione di euro, negli anni abbattuto a duecento mila; c’era quando si istituiva la raccolta ’porta a porta spinta’ per poi passare alle isole tecnologiche facendo da precursore per tutto il territorio, Fermo compresa. C’era quando le isole furono finanziate senza che le banche esigessero garanzie. Evidentemente la Società era di per sé garanzia di solvibilità. C’era quando il direttore si lamentava per dover gestire servizi antieconomici che la politica voleva mantenere per non mandare in mezzo alla strada le dipendenti. "Oggi – concludono – si sveglia all’improvviso e, un po’ ingenuamente, sposa la narrazione allarmistica di un nuovo direttore che, provenendo da ben altri contesti territoriali e societari, si preoccupa per una partecipata che viaggia da sempre sul filo del rasoio e per questo pensa alla gestione di nuovi servizi e attività che garantiscano redditività: ’Vesprini si è svegliato. Buongiorno sindaco, ben alzato’", la chiosa.

Silvio Sebastiani