Sge Energie, fusione nel gruppo Astea

Porto San Giorgio si prepara a un passaggio storico: la fusione di SGE San Giorgio Energie S.r.l. in Astea Energia S.p.A., società del gruppo SG. La Giunta municipale ha già deliberato in tal senso il Consiglio comunale si appresta a farlo nella seduta convocata il 30 settembre prossimo. Sulla questione è indetta una consultazione popolare con eventuali osservazioni da presentare tramite PEC entro le ore 10 del 3 ottobre. La scelta è maturata nell’ambito del piano di razionalizzazione delle partecipate comunali, che punta a garantire continuità, stabilità e nuove opportunità. Dal 2004 San Giorgio Energie ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini, offrendo gas ed energia elettrica con sportelli di prossimità e un rapporto diretto con l’utenza. Negli ultimi anni, però, il mercato è profondamente cambiato: la liberalizzazione, l’ingresso di grandi operatori nazionali e internazionali e la volatilità dei prezzi energetici, aggravata dalla guerra in Ucraina, hanno reso difficile la crescita di una società locale di dimensioni ridotte. Ecco perché l’Amministrazione ha scelto di intraprendere la strada della fusione in Astea Energia. In particolare ci tiene a sottolineare che non si tratta di dismissione, bensì di un’integrazione industriale che assicura al Comune di restare protagonista, pur passando da socio di maggioranza a socio di minoranza. L’accordo prevede infatti la presenza di un rappresentante sangiorgese nel Consiglio di Amministrazione della nuova società, così da mantenere un presidio sulle decisioni strategiche. I vantaggi prospettati sono molteplici.

Sul piano economico, la fusione dovrebbe portare a dividendi più alti e stabili, con un ritorno stimato in circa 200 mila euro aggiuntivi per le casse comunali nel triennio 2026-2028. Sul piano gestionale, l’unificazione consentirà di ottimizzare i processi, ridurre i costi e migliorare l’efficienza complessiva. Sul piano industriale, i cittadini potranno contare su servizi più moderni, nuove tecnologie digitali e proposte innovative in materia di risparmio ed efficienza energetica. Non mancano poi le ricadute sociali. Verranno mantenuti gli sportelli di prossimità a Porto San Giorgio, sarà istituito un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà con le bollette e partiranno campagne educative rivolte alle scuole. In questo modo la fusione non solo guarda non solo ai conti economici, ma conferma la vocazione di servizio pubblico e la vicinanza al territorio. Sul fronte occupazionale, infine, l’operazione non comporterà riduzioni: anzi, l’ingresso in una realtà più grande apre possibilità di crescita e sviluppo professionale per i dipendenti. Per Porto San Giorgio la sfida è chiara: non perdere il legame con la propria comunità e allo stesso tempo affrontare con strumenti più solidi le sfide di un mercato energetico in rapida evoluzione.

Silvio Sebastiani