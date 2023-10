"Sgobbiamo duramente per trecento euro al mese"

Non hanno mai avuto una vita facile le sporzionatrici dell’Asite, sono le donne che si occupano di somministrare i pasti ai bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria della città. Sono lavoratrici fondamentali, eppure lavorano con pochissimi diritti, con molte difficoltà, con uno stipendio risicatissimo e dentro un sistema che è così praticamente da sempre. Oggi, all’indomani delle dichiarazioni dei sindacati che parlavano di eccellenti rapporti sindacali in Asite, si sentono prese in giro e tornano a far sentire la loro voce: "Ad oggi siamo 40 donne assunte a tempo indeterminato e undici a tempo determinato. Già il fatto che nove anni fa ci hanno assunte per l’azienda e per tutti è sufficiente, dimenticando che lavoriamo per 300 euro al mese, con due ore di tempo per somministrare i pasti, con tutte le attenzioni necessarie, con le precauzioni per il Covid, con il tempo appena sufficiente per finire il servizio, cambiarsi, procedere con le diete differenziate. Basti pensare, aggiungono le sporzionatrici, che nelle scuole più complesse arriviamo a definire tante diete diverse, con tutta l’attenzione che questo richiede".

Le sporzionatrici sottolineano che il loro contratto si ferma quando le scuole chiudono, d’estate non hanno stipendio e nemmeno possono chiedere la disoccupazione: "Quello che ci dispiace è che a sentire i sindacati tutti i lavoratori dell’Asite stanno benissimo e hanno premi di produzione e attenzioni varie. Noi non abbiamo proprio niente, non c’è modo di avere il tempo in più per cambiarci, non abbiamo benefit, non abbiamo il pasto, non possiamo avere nessun tipo di beneficio. E se chiediamo qualcosa ci rispondono che è già tanto che siamo state assunte a tempo indeterminato. Qualcuna di noi come sporzionatrice da oltre 15 anni, ci mettiamo esperienza, amore e attenzione per i bambini, dal primo all’ultimo. Badiamo alle loro allergie, alle esigenze di ciascuno, ci piacerebbe sentirci un po’ più considerate. L’unica cosa che abbiamo è che siamo distribuite per sedi il più possibile vicino casa per recuperare sul costo della benzina e dei trasporti, ma può bastare questo per avere la dignità di tutti i lavoratori? Noi crediamo di no, semplicemente abbiamo bisogno anche di questo piccolo lavoro per campare ma questo non significa che non dobbiamo pretendere che vengano rispettati i nostri diritti". Angelica Malvatani