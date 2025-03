Sgominata la banda. Facevano irruzione nei centri massaggi e rapinavano i clienti

Facevano irruzione nei centri massaggi armati fino ai denti, immobilizzavano le vittime, le legavano con fascette di plastica e nastro adesivo, poi le rapinavano. Erano pronti a colpire anche nel Fermano, ma hanno dovuto fare i conti con l’occhio attento dei poliziotti della squadra volanti di Fermo, che li hanno intercettati e smascherati. Nei guai sono finiti sei cinesi, rispettivamente di Milano, Prato, Martinsicuro, e di età compresa tra 25 e 51 anni, considerati i componenti di una banda seriale che aveva terrorizzato mezza Italia con una lunga serie di colpi.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa quando, una pattuglia della questura di Fermo, mentre transitava in via Cavour a Porto Sant’Elpidio, ha notato una Volkswagen Tiguan sospetta con a bordo sei cittadini di nazionalità cinese. Gli agenti hanno approfondito il controllo, identificando tutti gli occupanti del veicolo su cui viaggiavano. Dalla consultazione delle banche dati in uso alla polizia, la vettura è risultata quella utilizzata in tre rapine a mano armata consumate a Mantova, Empoli e Dalmine di Bergamo, tutte perpetrate in centri massaggi cinesi.

A quel punto gli investigatori della questura hanno provveduto a richiedere agli uffici investigativi presso i quali erano stati denunciati i recenti colpi, i documenti e gli atti relativi, così da avviare un’immediata attività d’indagine a riscontro dei preziosi elementi emersi. Nello specifico, i poliziotti hanno acquisito i filmati di videosorveglianza del colpo messo a segno nel centro massaggi di Mantova e, dalla successiva visione delle immagini, hanno appurato che gli autori della rapina erano riconoscibili senza ombra di dubbio in tre dei cinesi sopresi a bordo della vettura fermata.

Dagli atti inviati, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire subito le dinamiche dei fatti che si sono ripetute in tutte le rapine: l’utilizzo di pistola e coltello, di fascette da elettricista di colore nero, nonché di nastro adesivo di colore verde grigio, di quello robusto usato in idraulica.

Stante lo stato dei fatti, i poliziotti di Fermo, hanno sottoposto a perquisizione gli occupanti, atto che veniva esteso poi anche al veicolo. Durante l’attività sono stati rinvenuti a bordo dell’auto una pistola semiautomatica in plastica simil Beretta con tappo e grilletto di colore rosso, ma con tracce evidenti di vernice nera a coprire le parti colorate, 2 coltelli, 2 bastoni estendibili in acciaio, 5 pacchi da 20 pezzi di fascette da elettricista di colore nero, nastro telato di colore verde, nastro da pacchi di colore marrone e uno spray al peperoncino. Le armi e il materiale sono stati sequestrati e i malviventi sono stati denunciati a vario titolo per rapina e porto abusivo di armi. Con l’ausilio delle impronte digitali e del dna è emerso che la banda aveva messo a segno almeno una decina di colpi all’interno di altri esercizi commerciali.

Fabio Castori