Sgominata una piazza di spaccio

Un’indagine partita dalla base della piramide del traffico di stupefacenti, cioè da un assuntore, che aveva portato a sgominare una piazza di spaccio situata in un appartamento di Porto Sant’Elpidio e ad assicurare alla giustizia i due pusher che l’avevano organizzata. Entrambi, un 25enne tunisino e un 23enne marocchino residenti a Porto Sant’Elpidio, sono finiti sotto processo e sono stati condannati rispettivamente a due anni e a un anno e otto mesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto era iniziato durante uno specifico servizio dei poliziotti della squadra mobile finalizzato al contrasto dello spaccio. Ad un certo punto gli agenti avevano visto arrivare a piedi un uomo, già noto alle forze dell’ordine, presso una palazzina del centro di Porto Sant’Elpidio che, dopo aver controllato i campanelli all’ingresso dello stabile, ne aveva premuto uno. Subito dopo si era spostato al lato del fabbricato dove, da una finestra, era sbucata una mano che aveva effettuato lo scambio con l’acquirente. Il consumatore era stato intercettato poco distante dagli investigatori che gli avevano trovato, nella tasca nella quale era stato visto riporlo, un involucro contenente cocaina per uso personale. L’uomo, colto sul fatto, aveva dovuto ammettere di aver appena acquistato la droga. Nel corso degli accertamenti era arrivata davanti all’ingresso della palazzina un’auto con alla guida il 25enne tunisino, conosciuto dagli investigatori per piccoli precedenti di spaccio. Il ragazzo era stato seguito mentre entrava nell’edificio e quando stava per accedere nell’abitazione alla quale corrispondeva la finestra dalla quale era stata fatta la cessione, con lui erano entrati anche i poliziotti.

All’interno era presente solo il 23enne, ancora incensurato, di origini marocchine, ma cittadino italiano, quello che aveva smerciato la dose successivamente sequestrata all’acquirente. I poliziotti avevano effettuato la perquisizione dell’appartamento, rinvenendo altri involucri di cocaina identici a quello già intercettato, oltre a numerose banconote di piccolo e medio taglio per una somma superiore a mille euro, certamente provento dello spaccio. Le dosi di droga rinvenute e repertate dalla polizia scientifica erano state sequestrate, come anche le banconote raccolte, e i due giovani erano stati denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio della cocaina. L’acquirente, invece, che aveva ammesso di essere un assuntore saltuario della sostanza, era stato segnalato alla prefettura.

Fabio Castori