’Shakespeare on the beach’ al Calypso

Lo chalet Calypso di Porto SAn Giorgio sulla scia dei successi ottenuti con iniziative analoghe gli anni scorsi ha proposto per le domeniche del mese corrente una rassegna di spettacoli nomati Shakespeare on the beach a cura di Cesare Catà . I primi due appuntamenti si sono già svolti, richiamando tanti bagnanti presso lo chalet Calypso sul lungomare centro. Gli altri in programma sono: domenica 18 giugno, con inizio ore 19,26 lezione-spettacolo su la ’Dodicesima Notte’; domenica 25 giugno, con inizio alle ore 19,28 Lezione – spettacolo su ’Antonio e Cleopatra’.

Filosofo e performer teatrale, Cesare Catà è autore di vari saggi di filosofia e letteratura, di traduzioni, di testi drammatici, e del libro di racconti ’Efemeridi. Storie, amori e ossessioni di 27 grandi scrittori’.

Si esibisce regolarmente con monologhi e lezioni-spettacolo sia in teatro che in luoghi inusuali come pub, boschi, ristoranti e, come nel caso riferito, sulle spiaggenei mesi estivi.

È un monologhista-storyteller che intreccia il teatro di narrazione con la divulgazione filosofico-letteraria e l’ironia del cabaret.

Studioso e appassionato specialista di Shakespeare, nel 2015 ha dato vita a ’Magical Afternoon’, un format di lezioni-spettacolo con cui ha presentato oltre 300 date dal vivo negli ultimi tre anni.

Il nome di Catà, dunque, negli anni si è legato a tantissime manifestazioni apprezzate e di successo.