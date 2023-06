’Shakespeare on the beach’ Il calendario

Quattro lezioni-spettacolo in spiaggia per uno degli appuntamenti culturali più attesi: ’Shakespeare on the beach’ torna domani, domenica 4 giugno allo chalet Calypso alle ore 19,18 con Otello. L’iniziativa è un format unico nel suo genere in Italia, in cui il teatro shakespeariano viene portato direttamente sulla spiaggia. Gli spettacoli sono ideati e scritti da Cesare Catà, filosofo e performer, che si esibisce all’interno degli stessi come storyteller e attore. Insieme a lui, gli spettacoli sono portati sulla scena da un nutrito gruppo di attori e attrici tra i quali figurano alcuni tra i più talentuosi interpreti del teatro marchigiano odierno. Alla recitazione si affianca la musica, con artisti che propongono, strutturate all’interno della lezione-spettacolo, le proprie composizioni.

L’edizione 2023 si arricchisce di rinnovati elementi collegati alla musica e alla recitazione, e vede un cartellone in cui, in ogni domenica di giugno, verrà proposta una lezione-spettacolo differente: domani, come detto, sarà di scena l’Otello; l’11 giugno Il Mercante di Venezia; il 18 giugno La dodicesima notte; il 25 giugno Antonio Cleopatra. Tutti gli incontri, ad ingresso gratuito, si svolgono al Calypso e hanno inizio tra le 19.15 e le 19.30 a seconda dell’orario del tramonto del giorno. L’assessore alla Cultura, Carlotta Lanciotti, sottolinea la qualità della proposta culturale "che attira dal 2015 un successo di pubblico crescente, con presenze di centinaia di spettatori per ogni appuntamento. Siamo certi che anche questa programmazione verrà apprezzata dai cittadini e dai turisti".