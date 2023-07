Shopping e spettacoli Arriva l’attesa Notte Rosa

’Notte Rosa 2023 Porto San Giorgio balla’: nella denominazione il senso di una notte speciale da trascorrere, insieme, e con la quale divertirsi unendo alla danza i corollari di suoni e canti, magari facendo il classico shopping invogliati dai ribassi che saranno praticati in tutti i negozi. "Non abbiamo ospiti d’eccezione, ma l’eccezionalità, ed era la migliore possibile, è data dalla partecipazione di tutto il popolo sangiorgese, con in testa gli operatori che della vita e dell’economia della città sono l’espressione più viva". Questo il commento di Giuseppe Nuciari a cui è stata affidata l’ambita direzione artistica della tanto attesa manifestazione. L’organizzazione effettuata dalla Pro Loco ha avuto un costo di 10mila. Proprio in questa direzione è stata stanziata una cifra maggiore che sarà resa nota grazie al consuntivo. Le sue parole sono state pienamente condivise dal sindaco, Valerio Vesprini e dall’assessore al turismo e commercio Giampiero Marcattili. Primo cittadino e assessore hanno tenuto a sottolineare come il ricco programma prodotto per la Notte Rosa sia stato il risultato del prezioso lavoro di squarda attuato, e volto a confermare la validità di tale modus operandi da parte dell’amministrazione. Il comune ha voluto ringraziato tutti per la collaborazione prestata, a cominciare dalla Pro Loco e dagli addetti commerciali, a cui hanno riconosciuto di essere i veri protagonisti della Notte Rosa. Un grazie anche alla Confcommercio che non è tra gli organizzatori, ma che lo è stata per tanti anni grazie al contributo di Maria Teresa Scriboni. Il sindaco e Marcattili hanno ricordato che la notte rosa sarà anche la notte dei negozi aperti fino alle ore piccole e nei quali sarà possibile fare l’affare. Quanto agli spettacoli, ce ne saranno a volontà e per tutti gusti: danza del ventre e farfalle luminose in via Giordano Bruno; il villaggio dei bambini e viaggi nella realtà virtuale sul viale Buozzi; viaggio in musica nel Sudamerica e coreografie in piazza Matteotti; ballo, fuoco, bolle, drag queen show su viale Cavallotti; circus street: acrobati, giocolieri, equilibristi, magia di fuoco, giochi in via Gentili; circus street anche in via Mazzini; la casa del tango su viale don Minzoni. L’area di svolgimento della manifestazione si estenderà dal centro città al quartiere sud. Molti gli chalet che hanno aderito. Nel lungomare centro ci sarà un mercatino vintage. Il taglio del nastro alle ore 18 di sabato 29 luglio in piazza Matteotti con la consegna di premi alla vetrina arredata in maniera più originale, alla vetrina più bella e a quella più rosa.

Silvio Sebastiani