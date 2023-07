Shopping e spettacoli Sabato la Notte bianca "Sarà qualcosa di magico"

Una notte elegante, circondata dalla musica, dagli spettacoli di qualità, girando di negozio in negozio per lo shopping. È Artificium, la notte bianca della città di Fermo, un contenitore di cultura e di bellezza, di musica ed emozioni. Il conto alla rovescia è già iniziato, l’appuntamento è per sabato prossimo, a partire dalla 18, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei parte dal titolo: "Artificium ci dà l’idea di un posto in cui si produce qualcosa di bello, di magico. I musei saranno aperti e accessibili gratuitamente fino a mezzanotte, in ogni angolo ci saranno momenti di musica legati a diversi strumenti musicali, sax, pianoforte, arpa, clarinetto, chitarra, in collaborazione con il Conservatorio, e sarà come se il concerto portasse vita al museo". La parte culturale è a cura della delegazione di Fermo del Fai, ci saranno guide d’eccezione alla chiesa di San Filippo, a Palazzo dei Priori, alle cisterne romane con il nuovo museo, alla sala del Mappamondo, alla scoperta dei segreti con l’aiuto di Massimo Temperini, Manuela Vitali, Benedetta Zaza, Daniela Del Bigio. Accessibile anche la biblioteca, con la loggetta, e anche qui con la musica, in piazza animazione per bambini, i gonfiabili, alle 22 il concerto della band Anima Fragile, dedicato a Fabrizio De Andrè. Il momento finale, alle 23, vedrà lo spettacolo magico di acqua, di foto e di luce delle fontane danzanti, sulla parete dei palazzi di piazza, i nottambuli chiudono a piazzale Azzolino col dj set di musica anni ’90. Per il Conservatorio, è il maestro Luca Marziali a confermare una collaborazione che funziona: "Quando l’amministrazione chiama il conservatorio risponde, i ragazzi hanno risposto tutti con entusiasmo per partecipare a questa notte che sarà straordinaria". Al cortile di Palazzo Azzolino ci saranno performance di body painting con Lucia Postacchini, l’assessore al commercio Mauro Torresi spiega che non sarà la solita notte bianca e che i negozi saranno al centro di tutto: "Abbiamo pensato a qualcosa di diverso, di più elegante, i commercianti sono stati soddisfatti del programma e terranno aperto fino a tardi. Speriamo così di non disturbare chi parla di troppi eventi nel cuore della città". La promozione tocca all’assessore al turismo Annalisa Cerretani che si dice certa della partecipazione di turisti e visitatori: "Una serata così bella va curata da tutti, raccontiamo la bellezza di Fermo e del centro storico, una città bella che si trasforma in qualcosa di ancora più brillante". Consigliate le prenotazioni per le visite guidate al numero 0734 217140, il programma completo è su vivitfermo.it

Angelica Malvatani