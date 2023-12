Show, laboratori e musica. Il Natale è uno spettacolo

È il fine settimana più intenso e pieno di emozione, è il Natale che entra nel vivo per Fermo e i fermani. Oggi pomeriggio alle 16 e alle 18 ci saranno i laboratori artistici con ‘associazione Per le idee, a Palazzo dei Priori, locali Ex Vigili Urbani, per realizzare un barattolo luminoso (info e prenotazioni. 347.7075308 – 348.6459496). Prosegue il viaggio nella tana di Rudolph della contrada Fiorenza, con letture, laboratori, biscotti e dolcezze varie (Info. 349.644.5958). Alle 16 inaugura la mostra a cura di Maria Teresa Eleuteri al caffè letterario, con opere anche Raffaella Ramini, un’esposizione aperta fino al 20 gennaio alla sala incontri di Palazzo dei priori. Alle 17 in piazza del popolo ‘B smart english choir’, canzoni della tradizione anglosassone, per il concerto di Natale dei bambini del Centro Linguistico BE Smart Language Center di Fermo. Domani ancora laboratori a palazzo dei priori, alle 10,30 e alle 16, mentre alle 17,30 in piazza vanno in scena i grandi successi Disney in uno show pieno di musica e di colore, dal titolo ‘The princess party show’. Il giorno di Natale il laboratorio si fa fluorescente, ‘Seconda stella a destra e fluo fino al mattino. Alle 18 in piazza del popolo ‘MAgicallu’, spettacolo di magia e cabaret. Il giorno di Santo Stefano è aperto il museo diocesano, alle 10,30, per una visita guidata alla ‘Casula di Thomas Becket’, (prenotazione obbligatoria, info. 0734.217140 – whatsapp 335.1270879 – museidifermo@comune.fermo.it). Al tunnel di viale Vittorio Veneto, ore 15.30-19.30, c’è da vivere un’esperienza unica, con Babbo Natale, dentro un magico percorso popolato da elfi, fiocchi di neve e molti altri personaggi animati. (Info e prenotazioni 377.1754791). Alle 18 in piazza Seven Xmas Orchestra, con Letizia Ciaccafava, Nico Tangherlini, Ludovico Carmenati, Michele Sperandio, Giacomo Uncini, Caelo Piermartire, Maurizio Moscatelli. Il 27 dicembre alle 20 in programma nel salone parrocchiale della chiesa di Sant’Antonio da Padova c’è il mercante in fiera della contrada Fiorenza.

