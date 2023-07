Si accende lo scontro sulla viabilità

Sul tema della viabilità botta e risposta tra il segretario cittadino del Pd, Michele Amurri, e il capogruppo di maggioranza, Marco Tombolini. L’esponente dei Dem accusa l’amministrazione di non avere le idee chiare sulla viabilità, anzi di non averle per nulla, tanto che non sapendo cos’altro fare accoglie le richieste di privati cittadini, che peraltro propendono a soluzioni più favorevoli a loro stessi, trascurando quelle più generali della comunità: vogliono uno stop qui, un altro lì, un senso unico là, un limite di velocità di 30 kmh in quella via e così via. Risultato? Una grande confusione mancando un progetto sulla viabilità, quanto mai necessario oggi, in presenza della ciclabile e che dia gli indirizzi verso l’attuazione della mobilità dolce che non pare sia nelle corde dell’attuale maggioranza. Tombolini respinge le critiche, sostenendo non sia vero che l’amministrazione assuma decisioni su dettatura di privati cittadini: "Con loro – precisa – ragioniamo sui problemi di Porto San Giorgio, seguendo un metodo di coinvolgimento che dovrebbe essere la norma in una gestione democratica della cosa pubblica". Quanto all’accusa della non attuazione della mobilità dolce, secondo Tombolini, è falsa, solo se si considera che è stata istituita la delega assessorile alla mobilità e il fatto che la Giunta sia impegnata sull’attuazione del progetto del nuovo lungomare con tanto di pista ciclabile: "Il partito Democratico – replica il segretario Amurri – viste le problematiche relative alla viabilità è intervenuto per proporre soluzioni, per cui dispiace che non sia stato afferrato il senso della sua uscita. In maniera candida Tombolini, sottolineando che la bussola amministrativa sono le richieste dei cittadini, ammette la mancanza di una visione complessiva della città, quello che il PD denuncia da quando è all’opposizione. Il dialogo coi cittadini è fondamentale ma le scelte politiche non possono essere fatte a macchia di leopardo, in base alla volontà di gruppi di residenti. Un assessorato dedicato alla mobilità dolce non potrà mai cancellare né la scelta di non votare in passato a favore dei 4 milioni di euro del bando Pnrr per il rifacimento del lungomare, né i fatti che stanno portando la città nel senso opposto. Vorremmo anche conoscere gli errori fatti nel passato, a cui Tombolini fa un cenno tanto generico quanto strumentale, senza specificazioni di sorta o perché ne è all’oscuro, oppure per non coinvolgere nelle responsabilità chi è stato per 8 anni assessore alla viabilità ed ora è sindaco, cioè Valerio Vesprini".

Silvio Sebastiani