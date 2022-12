Sì al bilancio di previsione "Attenzione al sociale"

Non tante amministrazioni sono riuscite ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, non nasconde la soddisfazione il sindaco Paolo Calcinaro per una seduta lunga ma non eterna, in programma nella sala consigliare con la presidenza di Renzo Interlenghi, in sostituzione di Francesco Trasatti. Una discussione a tratti accesa, animata dal discorso di fuoco di Luciano Romanella, del Gruppo Lega, che ha criticato in particolare la mancanza di una identità politica precisa per una maggioranza composita e a suo avviso poco chiara.

Il sindaco Calcinaro tiene a sottolineare che, nonostante le difficoltà del periodo e i rincari delle materie prime, l’amministrazione ha scelto di un aumentare le tasse e nemmeno le tariffe a carico dei cittadini: "Nonostante gli aumenti sulle utenze, basti pensare a luce pubblica, riscaldamenti di tutti gli edifici pubblici e scuole, non prevede alcun aumento di tariffe di trasporto scolastico, mense, palestre e nido o tasse. Un bilancio che non lascia indietro la cura dei quartieri che è stato sempre uno dei nostri di punti di forza, soprattutto nella progettazione e nelle opere che riguardano le incompiute cittadine. Un impegno gravoso cui tutti siamo a chiamati a dare il nostro contributo, nel supportarlo e nel difenderlo sempre".

Fra le voci di questo bilancio di previsione anche 22 milioni di entrate tributarie e 9 milioni di entrate extratributarie. Aggiunge l’assessore al bilancio Alberto Scarfini: "Un bilancio che lascia invariate le aliquote Imu e Irpef, che tiene sempre in grande considerazione il sociale ed i bisogni di chi si trova in situazioni di necessità e che ha in sé la voce del Pnrr per cui sono stati intercettati dai nostri uffici risorse pari a 55 milioni di euro su 70 complessivi che vengono assegnati alle opere cittadine legate a questo piano. Un bilancio che trasforma in azione dal primo gennaio 2023 quanto stabilito con la nostra visione e progettualità di futuro della città. Oltre alla conferma delle aliquote dobbiamo pensare che è stato confermato anche il fondo di solidarietà per 3 milioni e mezzo, il fondo per contrastare il caro bollette di 200mila euro oltre ad un’altra tranche ministeriale dello stesso importo, le progettualità sul risparmio energetico nei nostri immobili pubblici, il recupero di edifici dismessi, la viabilità ed i servizi nei quartieri". Critico Sandro Vallasciani, Pd: "Di certo si tratta di un documento approssimativo, mi preoccupa l’indebitamento complessivo dell’ente che crescerà di almeno 5 milioni, in seguito alle risorse che bisognerà trovare per la realizzazione del biodigestore. Saremo poi capaci di confrontarci con il mercato? È un’operazione rischiosa che richiede un grande impegno. Un’attenzione particolare richiedono anche i fondi del Pnrr, i cui lavori devono iniziare nel 2023 e chiudersi due anni dopo, tempi stretti che richiedono ritmi forzati"