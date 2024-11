Si alza il sipario sulla stagione culturale del ‘Teatro Italia’

Il rinnovato ‘Teatro Italia’ di Montappone, inaugurato sabato scorso dopo i lavori di ristrutturazione, ospiterà una stagione culturale per l’invernata 2024-25. E’ stato l’assessore Daniele Chiacchiera ad annuncialo con una certa soddisfazione, anche perché il cartellone ospiterà alcuni artisti nazionali, ma soprattutto tornerà ad essere cuore pulsante della socialità del paese. "Ci siamo impegnati molto nelle operazioni di ultimazione dei lavori e nell’inaugurazione del teatro – commenta l’assessore Daniele Chiacchiera -. La nostra volontà è coinvolgere la popolazione di Montappone sin da subito, non pensando a un teatro d’élite, rivolta solo a pochi, ma alla portata di tutti, con prezzi accessibili e che faccia uscire arricchiti e cosa che non guasta mai, col sorriso. Grazie anche alla collaborazione con la promoter Maria Teresa Virgili abbiamo costruito una programmazione con queste caratteristiche". Ad inaugurare la stagione il 12 dicembre ci sarà il celebre e amatissimo Marco Marzocca, che accompagnerà il pubblico in un viaggio esilarante della sua carriera e tutte le sue più intime e personali esperienze al limite del paradossale con il suo spettacolo ‘Chi me lo ha fatto fare!’. Il 30 gennaio spazio a ‘Volevo Solo Fare Amleto’ proposto dalla compagnia Proscenio teatro. Uno spettacolo con sei attori frizzante, divertente e imprevedibile, in cui verità e vita si intrecciano sul palcoscenico e in cui il testo di Shakespeare si rivela quanto mai attuale. Il 20 febbraio torna la comicità con un altro artista di fama nazionale, Dado, che come un vero menestrello moderno, nel suo spettacolo ‘Non vedo, non sento e straparlo’ che metterà in scena tutti gli ingredienti più pruriginosi e scoppiettanti di una satira pungente e genuina. Il 13 marzo arriva uno spettacolo tutto al femminile della Compagnia Arghilos dal titolo ‘Non esiste amore felice’, il riadattamento del celebre testo di Robert Thomas Otto donne e un mistero. Per info è possibile contattare gli uffici comunali. A.C.