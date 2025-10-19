Si alza il sipario sulla stagione di prosa

"Rosencrantz e Guildenstern sono morti" è lo spettacolo di Tom Stoppard che alle ore 21:15 di martedì alza il sipario della stagione di prosa 2025-2026 del teatro di Porto San Giorgio. Lo spettacolo viene descritto come giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare, nel senso più shakespeariano del termine, espressione di un teatro stratificato che emoziona e parla a tutti. Un inizio di stagione con il botto in considerazione della fama di successi ottenuti dalle rappresentazioni e dagli attori in scena, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nelle vesti rispettivamente di Rosencrantz e Guildenstern. Accanto a loro Paolo Sassanelli per guidare con ironia la compagnia dei comici, mescolando l’umorismo inglese di parola e la comicità fisica della Commedia dell’Arte. La regia di Alberto Rizzi impreziosisce la brillante idea di Stoppard di spiare Amleto attraverso i due guitti, clown, trasformando la più grande tragedia di tutti i tempi in una farsa sull’esistenza umana. Il testo è un Amleto rivisitato, spiato dal buco della serratura attraverso lo sguardo colmo di dabbenaggine dei due protagonisti Rosencrantz e Guildenstern che, quando guardano l’intera vicenda del principe danese, ne colgono soltanto i tratti surreali e farseschi. Stoppard, del resto, è noto al grande pubblico per aver scritto la sceneggiatura di "Shakespeare in love" dove si intrufolava nel dietro le quinte di Romeo e Giulietta, mentre con "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" si butta a capofitto nel backstage dell’Amleto. Prende, infatti, due personaggi secondari dell’Amleto di Shakespeare, Rosencrantz e Guildenstern, e ne fa i protagonisti di una commedia dai toni bizzarri. "Penso che il testo abbia avuto, in tutti questi anni, grande fortuna e sia molto amato proprio per la freschezza dei dialoghi, l’arguzia delle trovate sceniche, la capacità di prendere due personaggi secondari dell’opera di Shakespeare e di farne i protagonisti di una storia divertente ed esistenziale" queste le parole del regista Alberto Rizzi per descrivere questo spettacolo. Tra battute e domande, i personaggi si interrogano su identità e destino, mentre la tragedia dell’"Amleto" procede fuori scena. Il costo del biglietto è di 20 euro, ridotto 15, info e prenotazioni 3314022876. La stagione di prosa promossa da Comune e Amat con direttore artistico Stefano Tosoni e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione si compone di 8 spettacoli. Il successivo andrà in scena martedì 4 novembre e ha il titolo "Io sono il diavolo".

"Intanto a pochi giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti possiamo dire d’aver già raggiunto un risultato ragguardevole: sono state vendute 120 tessere per la stagione di prosa, un risultato estremamente positivo rispetto al passato che potrà ancora crescere". Lo annuncia l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, ricordando che c’è ancora tempo fino a martedì 21 ottobre per assicurarsi il posto per gli 8 spettacoli. L’abbonamento costa 140 euro (intero) e 105 euro (ridotto). E’ acquistabile presso la biglietteria del teatro comunale dalle 17 alle 21 (per informazioni 331-4022876). Il prezzo dei biglietti per ogni singolo spettacolo – in vendita da lunedì scorso 13 ottobre - è di 20 euro (intero) e 15 euro (ridotto). I tagliandi sono disponibili alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 18, nelle biglietterie del circuito Amat e su vivaticket.com.

Silvio Sebastiani