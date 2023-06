Si alza il sipario per la festa del patrono

Si è alzato il sipario a Monte Urano sulla Festa di San Giovanni Battista anche a Monte Urano, dove i festeggiamenti sono organizzati dal Quartiere Crocestrada. Una ricorrenza ormai tradizionale con la 27esima edizione della Sagra dei Vincisgrassi cotti "su lu fornu a legna". Il programma religioso prevede invece in tutti i giorni della manifestazione, che va da stasera fino a domenica, la santa messa in programma alle ore 19 mentre domenica 25 sono previste altre due funzioni: quella delle ore 9 e quella delle ore 11 nella quale saranno presenti i ragazzi della prima comunione. Gustoso antipasto nella serata di ieri con la commedia "Quasci furtunati" portata in scena da "Li Rmasti" mentre stasera ci sarà l’apertura ufficiale degli stand gastronomici e lo spettacolo musicale con il gruppo "Flambar". Nella serata di domani oltre agli stand invece ad esibirsi sarà l’orchestra "Luca Bergamini". Intenso il programma della domenica in cui gli stand anche su prenotazione saranno aperti anche a pranzo. Di buon mattino ci sarà l’esposizione delle moto d’epoca; al pomeriggio laboratorio di aquiloni per bambini, l’esibizione della scuola di balli folkloristici "Terra Rossa" e in serata la chiusura con l’orchestra spettacolo "Marakaibo".