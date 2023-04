Si amplia l’età dello screening mammografico

Segue dalla prima

Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo ha già avviato questo programma e in settimana sono partite le prime lettere di convocazione destinate alle nate nel 1974. Si è anche previsto un ampliamento degli appuntamenti, con una seduta dedicata di mammografie, che si svolgerà ogni venerdì mattina presso il Distretto di Porto San Giorgio. Verranno progressivamente inviate le lettere d’invito alle donne di età compresa tra i 45 e i 48 anni residenti nel territorio dell’AST di Fermo. Lo screening verrà ripetuto a cadenza biennale, si ricorda che l’accesso è consentito esclusivamente su convocazione tramite lettera della Segreteria organizzativa screening oncologici coordinata dal Dipartimento di prevenzione e che le donne nella fascia d’età compresa dalla recente estensione verranno contattate direttamente da tale servizio. Importante aderire perché un percorso di screening possa essere davvero efficace e consentire di trovare in maniera tempestiva eventuali problemi. Per informazioni e comunicazioni è possibile chiamare il numero verde 800185454 dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13 o inviare una mail a: [email protected]