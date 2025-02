Si apre domani il ‘Carnevale de li Paniccià’

Il carnevale di Amandola è una cosa ‘seria’, che richiama bambini, intere famiglie e contrade, e per circa una settimana la comunità è immersa in un clima di allegria con una forte tendenza alla satira pungente che richiama anche molti visitatori. Grazie all’impegno dell’amministrazione, delle associazioni Pro loco, gruppo folkloristico ‘La Cucuma’ e del gruppo Alpini, dal 22 febbraio all’8 marzo, si svolgerà la 40esima edizione del ‘Carnevale de li Paniccià’, con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e il falò di Re Carnevale. Parliamo infondo di uno dei carnevali storici delle Marche. Il programma prenderà il via sabato 22 febbraio alle 21 presso il dancing delle Stelle con il ‘Veglione delle Penne Nere’; domenica 23 uno degli eventi clou della manifestazione con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, realizzati dai volontari e dagli alunni delle scuole. Il corteo partirà alle 15 circa dalla periferia, attraverserà via Cesare Battisti per fermarsi in piazza Risorgimento con animazione e musica, il tutto arricchito anche dalla gastronomia locale. Infatti, i ristoranti della città proporranno piatti tipici anche a base di tartufo, mentre bar e pasticcerie offriranno dolci tipici del carnevale. In caso di maltempo la sfilata verrà rinviata al 2 marzo. Il 27 febbraio sempre al dancing le stelle, carnevale dei bambini; sabato 1 marzo alle 21,30 al dancing serata danzante con ‘Fabrizio e Raffaella’, si replicherà il 3 marzo allo stesso orario con ‘Roberto Carpineti’. Martedì 4 marzo a partire dalle 16 in piazza Risorgimento musica e danze, estrazione della lotteria e la cerimonia del ‘pupazzo di ‘Re Carnevale’ che verrà bruciato nella serata. Il programma si concluderà sabato 8 marzo alle 21,30 al dancing le stella con la serata danzante in compagnia di ‘Cristina e Stefano’.