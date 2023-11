Si apre la stagione di prosa

Ad alzare il sipario sui sette spettacoli della stagione di prosa 2023-2024 di Porto San Giorgio, martedì prossimo, 21 novembre, è Proscenio Teatro con “Molto rumore per nulla” di Shakespeare , adattamento e regia collettiva di Proscenio in cui la Sicilia pretestuosa di Shakespeare diventa un luogo ideale: di sole, una estate dei sentimenti, tutti: amore, odio, rabbia, disperazione. Una giovinezza che si fa eterna Per chi magari giovane non è più e che conduce chi è giovane ad una supposta maturità. Benedetto e Beatrice che si amano nolenti, ma non trovano altro modo che beccarsi come galli in combattimento. Claudio ed Ero romantici e innamorati dell’amore stesso che si trovano preda dell’invidia e della malevolenza altrui fino a tingere di nero l’aria della commedia. In tutto ciò non mancano gli equivoci le trovate comiche l’arte propria e originale dei commedianti, che contribuisce a creare il trambusto (ché questo è il significato primo di “ado”) per farlo finire nel nulla di fatto. Sei i attori scena che agiscono al ritmo di una danza, di un rito antico e biologico del corteggiamento, come un vaudeville degli anni Trenta, ma con la freschezza della poesia shakespeariana. Conversazioni acute, continuamente origliate in uno spazio aperto che può diventare labirinto delle passioni come il castello di Atlante., Un gioco borghese stemperato nella saggezza popolare, che borghesemente conclude con il motto: “Trovatevi una moglie”. Ma con quale convinzione?. Inizio spettacolo ore 21,15. Biglietto d’ingresso 20 euro, ridotto 15.