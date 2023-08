Si aprono le celebrazioni per i mille anni della chiesa Madonna Manù

Prende il via lunedì, con il concerto ‘Un canto per Madonna Manù’ il programma di celebrazioni per il millenario della chiesa Madonna Manù, situata su territorio di Lapedona ma dipendente da Altidona, il cui attuale rettore (dal 2014) è don Vinicio Albanesi. Sorta su un tempietto romano, luogo di culto per i pellegrini che sbarcavano nel porto di San Biagio, la chiesa fu donata, agli inizi del Mille, ai Monaci del Monastero di Montecassino. Dal XII secolo risultano proprietari Trasmondo e Corrado Lopi di Altidona, per poi passare ai monaci di Farfa prima di essere ceduta alla Marca Fermana. Nel ‘500 la chiesa è stata ristrutturata e arricchita di un polittico di Cristoforo Cortese che realizzò l’opera tra il 1439 e il 1442 (oggi esposto nella chiesa parrocchiale di Altidona). La Chiesa è in stile romanico, costruita con conci di arenaria ed abbellita da una serie di archetti pensili sotto la linea di gronda. Ha un’abside semicircolare, in un’unica navata, con l’altare spostato ad est. Il nome è stato tratto da una formella presente sotto il cornicione della chiesa e la presenza di un’incisione che porta la scritta in ebraico ‘Manhu’ (‘Man-hu: che cos’è questo?), grazie alla sua scoperta è venuto fuori un mistero che rimane ancora tale, ossia il fatto che tale incisione sovrasta quella che è la figura di una margherita ad 8 petali, un simbolo molto forte nella tradizione dei Templari. La Chiesa ha al suo interno un affresco che raffigura una giovane Madonna che allatta, recentemente restaurato e databile ai primi decenni del Quattrocento. Questa rimane forse l’immagine più antica della Vergine allattante dipinta ad affresco nella marca fermana. Negli anni, storia e mistero, hanno dato a questo luogo un alone di sacralità, da renderlo ancora meta di piccoli pellegrinaggi. Dunque appuntamento alle 21.15 di lunedì per il concerto di archi con i Cantores Mariae.

Paola Pieragostini