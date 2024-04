Si barrica e minaccia di uccidersi. Salvato dopo dieci ore di trattative

"Voglio il mio medico o mi uccido". Prima questa richiesta e poi, dopo essersi barricato in casa, un lancio incontrollato di oggetti contro chiunque provasse ad avvicinarsi. L’allarme è scattato ieri notte in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Lido Tre Archi, situata in via Nenni, 16 e a tenere in scacco polizia, vigili del fuoco e 118, e stato un giovane tunisino appena uscito dal carcere. Nonostante i tentativi di mediare da parte degli uomini della questura, la situazione e andata avanti per ben dieci ore, finché sul posto è giunto uno psichiatra dell’ospedale "Murri", che è riuscito a calmare il giovane e a convincerlo a desistere. Il nordafricano ha dato in escandescenza nella notte iniziando a lanciare di tutto dal balcone di casa: piatti, bicchieri, stoviglie, ortaggi, uova e frutta contro gli agenti e i vigili del fuoco, che stavano tentando di avvicinarsi per riportarlo alla ragione. Alcuni oggetti hanno centrato le auto della polizia, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito tra le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute cinque pattuglie della squadra volanti e due mezzi dei vigili del fuoco. Vista la drammatica e pericolosa situazione è stata transennata l’intera zona circostante per evitare che qualche passante o qualche residente potesse rimanere ferito. Il tunisino però, armato di un coltellaccio da cucina non ha mai fatto avvicinare nessuno, minacciando di togliersi la vita.

Nel frattempo si è inferto delle ferite alle braccia, insistendo di voler incontrare solo il suo medico, che poi è risultato essere lo psichiatra giunto sul posto. Alla fine il giovane ha desistito: è stato condotto in ambulanza in ospedale ed è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Il tunisino appartiene al clan di nordafricani che per diverso tempo ha controllato il mercato della droga lungo la costa ed era finito in carcere con la maxi operazione della polizia, scattata il 18 settembre scorso a Lido Tre Archi, dove l’organizzazione aveva il suo quartier generale. Erano state eseguite undici misure cautelari, di cui sei in carcere e cinque di divieto di dimora e obbligo di firma in questura, tra le persone finite in manette anche il giovane tunisino che ieri si è barricato in casa e al quale da pochi giorni erano stati concessi gli arresti domiciliari.

Fabio Castori