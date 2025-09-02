Si chiude l’estate di Montappone . In piazza il concerto di Bianca Atzei

A chiudere l’estate di Montappone ci sarà il concerto gratuito di Bianca Atzei. Il concerto fortemente voluto dell’Amministrazione comunale rientra all’interno del progetto ‘Sinapsi’, programma voluto dalla Regione Marche per promuovere sotto il profilo turistico i comuni del cratere sismico. Al programma hanno aderito 8 comuni, fra cui appunto Montappone, che ha voluto organizzare un appuntamento dedicato ai giovani e non solo del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì alle 21,30 in piazza Roma con la voce graffiante e le melodie di Bianca Atzei.

Non ha certo bisogno di presentazioni, specie fra i giovani, la cantante Bianca Atzei, la sua voce è inconfondibile conta già 4 album, la collaborazione con importanti gruppi e cantanti nazionali fra cui spiccano: i Modà, Gianni Morandi, Alex Britti, Marco Masini e Arisa giusto per fare qualche accenno, oltre a due partecipazioni al Festival di Sanremo, che hanno consacrato il suo successo canoro, e due dischi d’oro. La cantante milanese venerdì farà tappa nel cuore del Distretto del cappello, portando tutta la sua energia partendo dal suo ultimo album ‘1987’ un chiaro riferimento al suo anno di nascita. Un disco che propone al suo pubblico un mix di leggerezza, uno spirito romantico e raffinato, ma soprattutto, la consapevolezze di una artista crescita come donna e come cantante. A questo si aggiungono ritmi eleganti in stile anni ’80 cosa che rende l’artista molto apprezzata da un vastissimo pubblico non solo di giovani. I testi delle sue canzoni, infatti, catturano gli ascoltatori anche per quei messaggi di dolcezza senza tempo. Fra i suoi brani più noti e ascoltati dal pubblico ci sono sicuramente: ora esisti solo tu, La paura di perderti, La gelosia, Non è vero mai, Il solo al mondo e tanti altri.

"E’ un concerto che abbiamo voluto organizzare per i giovani e il territorio- commenta il sindaco Mario Clementi – una bella occasione per chiudere in bellezza l’estate con un evento di richiamo che avvicini le varie generazioni, che permetta di socializzare di promuovere il territorio. Il concerto sarà ad ingresso libero grazie alla collaborazione al progetto ‘Sinapsi’". C’è da scommettere che venerdì il borgo di Montappone si riempirà di tanti fan, ma anche di giovani e meno giovani che vorranno partecipare a questo evento canora che rappresenterà una delle ultime occasioni di ritrovo all’aria aperta prima dell’inizio dell’autunno.

Alessio Carassai