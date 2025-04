Si corre la ’Maratonina della Solidarietà’

Lunedì 21 aprile si svolgerà la Maratonina della Solidarietà, evento organizzato dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con la Gs Faleria ed il patrocinio dell’Ast Fermo. Ritrovo previsto alle 8 nel piazzale della Croce Verde, per poi iniziare una passeggiata di 5 km lungo le vie della città o, in alternativa, un percorso di 11 km gareggiando nella sezione dedicata agli agonisti oppure nella sezione non competitiva. "Il cambiamento più grande è quello del percorso, avremo zone sterrate, 160m di dislivello ed una parte dedicata al lungomare – spiega Giampiero Vagnoni – mettendo sempre al centro la solidarietà, il volontariato e la sensibilizzazione". L’iniziativa, infatti, ha lo scopo di far conoscere e promuovere la campagna di screening per il carcinoma del colon retto: un controllo fondamentale che, come spiegato dalla dottoressa Sara Traini e dalla dottoressa Silvia Scaramuzza, permette di sottoporsi gratuitamente a dei test, dedicati ai soggetti dai 50 ai 74 anni, che consentono di ricevere risposte in tempi molto brevi riguardo allo sviluppo di potenziali tumori. L’obiettivo della corsa è quello di ampliare il numero di adesioni e assicurare una maggiore prevenzione su questo campo, da non sottovalutare. "Saremo sempre vicini ad iniziative di questo tipo – hanno aggiunto il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport Enzo Farina – il binomio sport e salute è di centrale importanza e deve viaggiare con questa intensità. Un plauso alla macchina organizzativa della croce verde e di tutte le realtà che si sono mosse per realizzare l’evento". Sono previsti, infatti, circa 50 volontari con il coinvolgimento anche della protezione civile elpidiense, in più una delle novità di questa edizione è la presenza dell’associazione "La Valigia delle Meraviglie" che si occuperà di animazioni e clownerie per un intermezzo simpatico ma significativo nel corso della giornata. Main sponsor dell’evento Quota Cs di Simone Corradini, sempre in prima linea nel supporto degli eventi locali, che per l’occasione proporrà un pacco gara ad hoc, consegnato a tutti i partecipanti, ed ideato per sottolineare la forte connessione del territorio. Previsti dei premi per i gruppi più numerosi e per gli atleti individuali, ma il vero messaggio è quello legato alla prevenzione e alla solidarietà: la Croce Verde dimostra ancora una volta di essere un motore instancabile della città di Porto Sant’Elpidio, come sottolineato anche dal presidente Ezio Montevidoni e dal vice Romano Giacomozzi. Appuntamento alle 8 di lunedì 21 aprile, per una pasquetta all’insegna del divertimento e della salute.

Nadir Tomassetti