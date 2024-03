Con l’installazione degli ultimi due defibrillatori, a San Filippo e Fonte di Mare, si è completato il progetto ‘Porto Sant’Elpidio Città Cardioprotetta’ della Croce Verde. Ieri, al parco San Filippo si sono ritrovati San Crispino Eventi e le associazioni di quartiere per donare alla Croce Verde 2mila euro raccolti alla festa patronale. "Vogliamo ringraziare la Croce Verde per il lavoro che svolge e doniamo questi soldi utili anche per i defibrillatori" ha spiegato il presidente Mirco Catini. "Quando ci dicono che le associazioni di quartiere fanno solo le feste – le parole del vicesindaco, Andrea Balestrieri - oggi testimoniamo che fanno anche del bene alla città". "Spero che questi apparecchi non debbano mai servire ma, nel caso – ha detto Ezio Montevidoni (presidente Croce Verde) - saremo pronti. Abbiamo dedicato il progetto a un nostro volontario ora scomparso, Remigio Cuini, che si è sempre speso per iniziative simili". "Siamo disponibili a giornate formative nei quartieri per spiegare l’uso di questi apparecchi che è molto facile – ha aggiunto Romano Giacomozzi (della Croce Verde, responsabile ‘Città cardio protetta’) - prova ne è la 17enne che, senza sapere come fare, ha usato un defibrillatore salvando una vita". Per i quartieri, Francesca Chioini (Corva): "Per noi è stato ovvio sposare questo progetto. Grazie alla Croce Verde".