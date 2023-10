Si è conclusa l’ultima regata a Porto San Giorgio: vincono Mariani, Di Biagio, Pinti e Adnan

Sole, vento e mare calmo hanno caratterizzato la regata organizzata dalla Liberi nel Vento in occasione dell’ultima giornata del campionato 2023 della classe 2.4mR e Hansa 303, imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica. Ben quindici timonieri del circolo sangiorgese in acqua per sfidarsi in due prove coordinate dall’ufficiale di regata. Le “GiPSy” prodotte da Valentina Venturi, giunta dalla Svizzera per gestire le regate della Liberi nel Vento. Vedere navigare le boe ed essere riposizionate, senza dover adoperare ancore, cime, catene è stato sorprendente. Con questo sistema Valentina ha creato degli ausili, le boe “GiPSy” che stanno aiutando i circoli nautici, in tante parti del mondo, nella gestione delle regate. Valentina ha preso l’impegno di tornare a Porto San Giorgio per coordinare, insieme alla Liberi nel Vento, la Regata Nazionale 2.4m4 Trofeo Sandro Ricci-Trofeo Rotary di Fermo in programma per il primo fine settimana di luglio. Dal punto di vista sportivo vince, nella classe 2.4mR, Giancarlo Mariani davanti a Giorgio Piccioni e Federico Burini. Nella classe Hansa 303 vincono Luna e Giovanni Di Biagio davanti a Sophia Pinti e Pakkeza Adnan, terzi Matteo e Tommaso Ferranti.