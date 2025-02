Si è messa in moto la macchina organizzativa

La macchina organizzativa del 48esimo Carnevale Monturanese è partita con la storica manifestazione che sarà protagonista il prossimo 4 e 9 marzo, con l’organizzazione della Pro Loco e con l’Amministrazione Comunale di Monte Urano. A contendersi il "Cappello di Re Carnevale" saranno otto quartieri con i loro carri che hanno iniziato a prendere forma, iniziando l’opera di allestimento tra ferro, legno, cartapesta e pitture.

I carri saranno valutati da un’apposita giuria in occasione della sfilata di martedì 4 marzo per le coreografie, le maschere, il carro e il coordinamento durante la sfilata. Decisione che sarà ufficializzata la domenica successiva con l’incoronazione del vincitore. La sfilata sarà aperta dal carro di Re Carnevale che ospiterà le maschere che verranno realizzate dagli alunni della classi 4° dell’Istituto Comprensivo Gino Strada di Monte Urano, all’interno del progetto "Mani in Pasta": ad ogni alunno viene consegnata una scatola contenente la maquette di una maschera.

La copertina del depliant che accompagna la manifestazione verrà scelta tra tutte le proposte presentate dagli alunni delle terze classi della scuola Secondaria di Primo Grado dello stesso Istituto Comprensivo. "Il Carnevale è un caposaldo dei nostri eventi – sottolinea il sindaco Andrea Leoni – e coinvolge un’intera comunità. Grazie di cuore alla Pro Loco e ai Quartieri per il lavoro che svolgono con cura e dedizione". Sulla stessa linea l’assessore Francesca Barchetta. "Un momento di grande condivisione per tutti, grandi e piccoli. Conta ciò che lascia nei cuori e nei pensieri di chi partecipa e assiste a questo meraviglioso spettacolo".

In prima linea come sempre la Pro Loco presieduta da Irene Sbaffoni. "L’ordine di partenza di carri prevede i Quartieri San Pietro, 167, Stadio, Sant’Andrea, Incancellata, Centro, Scala Santa e San Lorenzo".