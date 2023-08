Addio a Eva Zamponi, il cordoglio dell’amministrazione comunale che ha voluto esprimere profondo cordoglila dopo la sua scomparsa avvenuta a Roma. Originaria di Piane di Falerone, si trasferì a Porto San Giorgio a vent’anni. Impegnata per decenni nel volontariato, rivestì l’incarico di presidente nell’Avis locale. Nel 1977 procurò sacche di sangue per i militari dell’Arma feriti nel conflitto a fuoco in cui morì l’appuntato Alfredo Beni.