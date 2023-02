Si è spenta la signora Antonia Luigia Serra, mamma del capitano Pasquale Zacheo

Lutto in casa Zacheo. E’ venuta a mancare ieri, all’età di 83 anni, Antonia Luigia Serra, mamma del capitano dei carabinieri Pasquale Zacheo, ex comandante della Compagnia di Fermo. Oltre al figlio Pasquale, lascia le figlie Maria Rosaria e Lucia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale "Fazzi" di Lecce, città natale del capitano Zacheo. La salma giungerà nella chiesa Madre di Castrignano domani alle 15,30 per la celebrazione delle esequie. Zacheo, che vive a Fermo ormai da molti anni, soltanto qualche mese fa aveva perso il padre Giuseppe. Le più sentite condoglianze da tutta la redazione di Fermo del Resto del Carlino.