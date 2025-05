Si è tenuta la prima edizione di ‘Camminiamo Insieme’

E’ stata una passeggiata ambientale dedicata al benessere psicofisico e per apprezzare la natura dell’entroterra. Si è tenuta a Falerone la prima edizione di ‘Camminiamo Insieme’, iniziativa organizzata dello staff della palestra ‘Acanto My Personal’ e dal ‘bar ‘La vecchia Shel’, per una passeggiata terapeutica rivolta ai residenti della zona. Il gruppo composto da camminatori di tutte le età, si è ritrovato a Piane di Falerone e intorno alle 9 è partito costeggiando la sponda sinistra del fiume Tenna, lungo il sentiero demaniale che attraverso la cava di Piane di Falerone, il torrente Salino, fino a raggiungere nel territorio di Penna San Giovanni quella per decenni era stata denominata ‘Tenna Beach’ una sorta di spiaggia utilizza qualche decennio fa dai residenti della zona. Un sentiero fra andata e ritorno di oltre 10 chilometri. "Abbiamo ripreso il sentiero che avevamo sviluppato per il Wild Run – racconta Matteo Colibazzi, di Acanto My Personal – questa volta per una passeggiata terapeutica, il movimento fa bene, e camminando si possono ritrovare amici per chiacchierare un po’. Un momento di condivisione da trascorrere all’aperto imparando a conoscere il territorio". Negli ultimi anni in tutto l’entroterra si stanno organizzando sempre più numerose passeggiate, spesso accompagnate alla storia e tradizioni del territorio, altre volte con incontri culturali e musicali, altre di degustazione.