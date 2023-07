Si esibisce la SuperMarket Band

La SuperMarket Band (composta da Roberto Maccaroni, cantautore e chitarrista nella band di Fabrizio Moro, Leo Falduto alla chitarra, Niki Romagnoli al piano, Giuseppina Gazzella alla voce, Daniela Poli e Matteo Falone ai cori) propone alle ore 21,15 di domani, a Rocca Tiepolo una serata all’insegna del cantautorato italiano. Saranno eseguiti brani del passato e del presente per portare al pubblico storie e sentimenti. Il titolo del concerto, “Canzoni d’amare”, rappresenta il concept con cui è stata creata la serata – spiegano gli organizzatori - : la volontà di trasmettere al pubblico il nostro amore per la musica, per la vita stessa, e per ogni sfaccettatura che questo sentimento può avere. Una volontà che c’è da sempre, e che è ancora più forte oggi dopo due anni in cui siamo stati costretti a restare lontani dal palco. Il mare sarà lo sfondo su cui si muoverà la nostra musica che, proprio come le onde, si insinuerà nelle pieghe dell’anima di chi ci ascolta, nella meravigliosa cornice di Rocca Tiepolo. La serata sarà introdotta dalla poetessa e scrittrice Sonia Trocchianesi, che leggerà un suo componimento dedicato al mare, e parlerà della sua attività di volontariato a difesa dell’ambiente portata avanti dal gruppo spontaneo ‘Nel nostro piccolo’ ”. Il biglietto per la serata sarà acquistabile in loco al prezzo di 10 euro. “Vivremo una serata dedicata alla musica d’autore – aggiunge l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti - . Sarà un’esperienza di conoscenza e condivisione grazie a quelle sensazioni che solo la musica sa dare”.