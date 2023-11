"Si farà un uso massivo di energie fossili, che spreco di acqua potabile"

Si possono conciliare le esigenze di divertimento con il rispetto dell’ambiente? Secondo il coordinamento ambientalista del fermano e il gruppo ecologisti del Piceno si deve, cercando ad esempio una valida alternativa alla pista di ghiaccio, già attiva in piazza dalla scorsa settimana dove resterà fino a metà gennaio: "A seconda delle dimensioni della pista di ghiaccio, vengono utilizzate variabili quantità di kilowatt, di litri di acqua e di refrigeranti chimici come clorofluorocarburi, responsabili della distruzione dello strato di ozono, ammoniaca e glicole etilenico per il mantenimento del ghiaccio (sostanze altamente tossiche sia per l’ambiente che per l’uomo", spiegano gli ambientalisti che muovono più di una perplessità, a partire dal consumo di acqua che la pista presuppone:"Non sarebbe per esempio il caso di sottoporre un intervento di tali e comprovate proporzioni energivore e di consumo idrico a valutazione di impatto ambientale? Non sarebbe possibile ricercare delle alternative altrettanto divertenti ed attrattive per giovani e turisti ma meno impattanti? E queste stesse alternative non potrebbero essere la perfetta occasione per mostrare che divertimento ed ambientalismo posso convivere pacificamente, anzi essere l’uno il motore dell’altro in una ottica di divulgazione di buone pratiche e promozione della cultura ecologica da parte di un ente pubblico?".

Gli ambientalisti ribadiscono di non avere nulla in contrario al divertimento dei giovani, il sindaco ha più volte ripetuto in questi giorni che non c’è niente di male nell’istallare un impianto che piace soprattutto agli adolescenti: "Sottolineiamo che il nostro non è un no alle iniziative natalizie che richiamino persone di tutte le età in centro, ma è un no alle scelte scellerate che richiedono uso massivo di energie fossili e spreco di acqua potabile per fini ludici. Perché le alternative ci sono e sarebbe sciocco non prenderle in considerazione. Tra le soluzioni prospettate per ridurre l’impatto ambientale delle piste di pattinaggio, potrebbe esserci quella del "ghiaccio" sintetico: pannelli di plastica a base di polietilene che consentirebbero una pattinata quasi del tutto simile a quella su ghiaccio. Ma se è vero che in questo caso si eliminerebbero gli ingenti costi ambientali per la creazione e il mantenimento di una superficie ghiacciata, è pur vero che si dovrebbe ricorrere a materie plastiche, con le conseguenti preoccupazioni che in questo caso sarebbero rivolte verso le microplastiche rilasciate dall’abrasione della superficie di polietilene graffiata dai pattini". Perché allora non puntare sui pattini a Rotelle, come ha fatto la vicina Civitanova Marche, concludono gli ambientalisti.