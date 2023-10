Si finge addetta della luce, nei guai

Nonostante il suo abile travestimento per spacciarsi come operatrice di una società di fornitura di energia elettrica, era stata smascherata dai carabinieri di Montegranaro. La giovane truffatrice, una 29enne di Benevento, è stata rinviata a giudizio e sarà a chiamata a rispondere dei reati commessi davanti al giudice del tribunale di Fermo. La ragazza era finita nei guai dopo la denuncia di una donna: era stata denunciata per i reati di falsità materiale, uso di atto falso e sostituzione di persona. La giovane, presentandosi come operatrice di una società erogatrice di energia elettrica, senza alcuna autorizzazione della vittima, ne aveva utilizzato i dati anagrafici a sua insaputa, falsificando un contratto ed eseguendo un cambio operatore nella fornitura del servizio, a nome della donna veregrense. L’ennesimo episodio non può che far rinnovare la raccomandazione ai cittadini di denunciare al fine di interrompere le procedure di cambio fornitore che spesso portano anche a danni patrimoniali.