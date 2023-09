Si finge addetta della luce per compiere raggiri

Con l’aiuto di alcuni complici effettuava contratti per la fornitura elettrica alle spalle degli ignari utenti. Per questo motivo i carabinieri di Pedaso, a seguito di una segnalazione di un uomo del posto e di un’accurata attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà una giovane di 30 anni, per il reato di sostituzione di persona e truffa. Le indagini, anche grazie agli accertamenti presso un gestore di fornitura di energia elettrica, hanno dimostrato che la truffatrice, in concorso con altre persone, aveva effettuato una voltura del contratto di fornitura elettrica con un’azienda presso un’altra abitazione senza alcuna autorizzazione, utilizzando dati personali della vittima. I militari dell’Arma di Pedaso hanno informato prontamente la Procura di Fermo e le indagini continuano per identificare gli altri complici. Il Comando provinciale dei carabinieri rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei Comandi stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza. Sul sito dei carabinieri altri utili: www.carabinieri.it

fab.cast.