Si gira il film ’Blue’ con Rocco Siffredi e Alexia Cozzi: occhio ai divieti

Si gira il film ’Blue’, variazioni al transito ed alla sosta dei veicoli a partire da lunedì. Porto San Giorgio sarà sede delle riprese del film ’Blue’, prodotto da Camaleo Cinema, opera prima di Eleonora Puglia, con Rocco Siffredi, Alexia Cozzi e Shaen Barletta, che ruota intorno al personaggio di Luce, una giovane studentessa alle prese con scelte difficili e con il mondo illusorio del web e dei siti e social a sfondo erotico. Per permettere la realizzazione delle riprese saranno attuate delle variazioni al transito ed alla sosta dei veicoli. Lunedì, dalle 11 alle 3 del giorno successivo, sul lungomare Gramsci sarà attiva la rimozione forzata dal civico 21 all’incrocio con via Trento. Inoltre sarà interdetto il passaggio sulla pista ciclabile. Martedì, dalle 11 all’1 del giorno successivo, la sosta sarà vietata nel tratto di strada tra via Oberdan e via degli Oleandri e in via Ficcadenti. Inoltre, sarà previsto il divieto di transito in viale della Vittoria, tra via degli Oleandri e via Oberdan. Le stesse disposizioni saranno attive anche giovedì sei marzo, dalle ore 11 all’1 del giorno successivo. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e comprendere temporanei disagi. "Trovo che uno degli aspetti più potenti del cinema sia la capacità di stupire e Blue ha tutte le caratteristiche per riuscirci – Commenta il presidente di fondazione Marche Cultura Marche Film Commission Andrea Agostini - Una storia di grande attualità che lancia un messaggio sociale importante sul mondo, spesso ingannevole, delle piattaforme digitali, girato in un’ambientazione tutta marchigiana, tra le atmosfere suggestive del Carnevale di Offida, Porto San Giorgio e Fermo".