Si improvvisa Sfida tra due squadre

Con l’appuntamento di sabato, all’auditorium, ‘Giusti’ (ore 21,15) va in scena l’ultimo appuntamento del cartellone promosso dall’Associazione Lagrù con il teatro d’improvvisazione. Sarà l’ultimo All Star Game della stagione. Lo spettacolo altro non è se non una sfida tra due squadre a colpi di improvvisazione, durante la quale improvvisatori professionisti provenienti da tutta Italia si uniscono alla compagnia Rishow per una serata ad alto tasso di divertimento e stupore. Sul palco, accanto ai Rishow diretti da Michele Gallucci, arriveranno ospiti di altre realtà italiane, secondo un progetto che ha preso il via nelle scorse settimane "e che ha riscosso un grande successo - dice lo stesso Gallucci -. Siamo soddisfatti di quanto il pubblico stia apprezzando l’improvvisazione, già a partire dagli iscritti alla scuola Rishow che conta due classi e che intendiamo far crescere nella prossima stagione". A presentare questo ultimo appuntamento e a dare il ‘la’ ai momenti esilaranti e a tratti surreali dell’improvvisazione da parte delle due squadre sarà Cristina Torresi. La formula dello spettacolo è sempre la stessa, con sfide ogni volta diverse e con il pubblico che è parte integrante con suggerimenti improbabili e assurdi, e con le votazioni alla squadra preferita al termine di ogni round. Ingresso unico: 13 euro. Info 328 7756579