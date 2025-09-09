Si inaugura l’agrinido ‘L’arca di Noè’

È una festa necessaria, un giorno di rinascita dopo la grande paura. Si inaugura ufficialmente sabato prossimo l’agrinido ‘L’arca di Noè’ che torna, ristrutturato dopo il devastante incendio del 2023. Una realtà educativa tutta speciale, dedicata ai bimbi più piccoli che crescono immersi nella natura e prendendosi cura degli animali.

Per l’occasione, l’Associazione Culturale "La fiera di Mari", organizza per sanato e domenica la decima edizione della festa Montessori in fattoria, nel cuore dell’azienda agricola Bagalini. Si tratta di un evento dedicato interamente ai bambini ed alle loro famiglie, un giorno senza barriere, tutti con le proprie abilità.

Sempre sanato 13 alle 11 si terrà un’interessante incontro/dibattito, che avrà come tema "Educare alla pace", che vedrà come relatori il calibro di Chiara Micali, già responsabile programmi educazione Unicef – Fondo Nazioni Unite per l’infanzia; Mariangela Scarpini, Ricercatrice Università di Parma e Francesca Ciabotti Coordinatrice Rete Agrinido di Qualità, Angela Galasso, Presidente AiCare; Alessandro Ranieri, dirigente Ambito Territoriale Sociale XIX, Maria Letizia Gardoni, Presidente Coldiretti Marche e L’Assessore Andrea Maria Antonini, Agricoltura Marche.

In due giorni l’intera collina Fermana della fattoria si trasformerà in una immensa attrazione a cielo aperto per i bambini e non. Tante le attività, tra laboratori di arte, musica, attività manuali, previsti per tutti gli ospiti due punti ristoro, la presidente dell’agrinido Allerina Di Feliciantonio spiega che la ripresa è stata complessa ma tutti ci hanno sempre creduto con forza: "Un sentito ringraziamento va a tutti gli amministratori locali, dalla Regione, la provincia, i comuni di Fermo e Porto San Giorgio, l’ambito sociale, la Fondazione Chiaravalle Montessori, la Fondazione Carifermo, all’Associazione Montessori Porto San Giorgio".