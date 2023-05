Si inaugura Minus.log di Manuela Cappucci e Giustino Di Gregorio

‘Sulla soglia del silenzio’ è il titolo della mostra d’arte che verrà inaugurata oggi alle 18 al Tomav di Moresco, centro arti visive allestito negli spazi della torre eptagonale del XII secolo attiva dal 2011 come luogo di riferimento dell’arte contemporanea, la cui direzione artistica è curata da Andrea Giusti. ‘Sulla soglia del silenzio’ è un progetto espositivo la cui direzione è stata affidata ad Antonello Tolve e vede protagonista il collettivo abruzzese Minus.log (formato nel 2013) dagli artisti Manuela Cappucci e Giustino Di Gregorio, che mira a scandagliare prima e a rappresentare poi, il silenzio e lo spazio vuoto non solo come elementi cardine della loro ricerca ma anche come condizione necessaria per connettersi di nuovo con se stessi e con il mondo. Preziosa a tal fine la collaborazione con il musicista ‘sound artist’ Daniele Bogon. Minus.log nasce dall’incontro delle sensibilità di due artisti diversi e complementari. La mostra, allestita grazie al partenariato di ‘Tomav Experience Associazione Culturale’ sarà visitabile fino al 25 giugno, dalle 18 alle 20 del sabato e della domenica. Paola Pieragostini