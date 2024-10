Si insedia il consiglio provinciale: "Daremo il massimo per il territorio"

Si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Fermo nei giorni scorsi, con il presidente Michele Ortenzi a dare a tutti gli eletti l’augurio di un buon percorso, "nella certezza che daremo il massimo per la nostra provincia nel perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi. Un caloroso e doveroso ringraziamento a tutti i consiglieri con i quali ho condiviso quasi tre anni del mio mandato da presidente; insieme, pur nelle tante difficoltà dell’ente, abbiamo svolto un lavoro ottimo a vantaggio del nostro territorio e delle nostre municipalità". Ortenzi ha anche assegnato le deleghe per i consiglieri di maggioranza, per definire il lavoro, pur nelle difficoltà di un ente operativo a metà e con pochissime risorse. Il vice presidente sarà Giorgio Marcotulli che si occuperà anche di patrimonio e ricostruzione post sisma. A Calcinaro i temi urbanistici e la responsabilità di seguire il progetto per il nuovo ospedale di Fermo, oltre all’edilizia scolastica, a Ubaldi il bilancio, a Vagnozzi il turismo e lo sport, a Ferracuti le politiche giovanili, a Bonifazi agricoltura e protezione civile, a D’Angelo le pari opportunità, a Tramannoni le reti scolastiche. Insieme con i nuovi consiglieri, arrivano le prime critiche, tra i neoeletti nelle fila di "Intesa per la Provincia" Manolo Bagalini, consigliere di Fermo, e Riccardo Strappa, consigliere di Montegranaro, che hanno voluto rilasciare alcune dichiarazioni programmatiche: "Ci occuperemo di sicurezza e dell’inclusività degli Istituti superiori. È necessario che la provincia si impegni in maniera profonda per rendere a norma e antisismici tutti gli istituti del territorio, provvedendo poi ad abbattere le barriere architettoniche per creare spazi più aperti ed inclusivi. Non è concepibile che nel 2024 esistono ancora luoghi pubblici che sono impossibili da raggiungere per persone con disabilità. Serve poi riprendere immediatamente il "Contratto-Fiume" per la zona dell’Ete Vivo, fermo da troppo tempo. Abbiamo visto benissimo gli effetti del cambiamento climatico e i danni materiali che crea. Occorre mappare tutte le aree a rischio per prevenire la catastrofe di un dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda la cultura, invece, serve sicuramente intervenire su "Marca Fermana", trasformandola in un ente di promozione culturale e turistica che unisca le meraviglie sia del nostro territorio montano che costiero".

Secondo Bagalini e Strappa è oggi essenziale tenere in considerazione l’area montana dove si dovrebbe riaprire il di staccamento della provincia presente ad Amandola chiuso oramai da più di due anni e tutto il distretto del calzaturiero, sulle orme dell’ex presidente Canigola che su questo ha lavorato con impegno e attenzione.