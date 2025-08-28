Si mette in moto il mondo M&G Scuola Pallavolo

Hanno ripreso a sudare da alcuni giorni i campioni della Superlega targata Yuasa Battery Grottazzolina ma con l’arrivo di settembre si mette in moto l’intero mondo M&G Scuola Pallavolo che abbraccia ben 300 atleti dell’intero territorio.

La M&G organizza un ciclo di Open Day gratuiti rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, per farli avvicinare al mondo del volley il tutto dalla costa all’entroterra. Appuntamenti dal 2 al 14 settembre in sette tappe diverse: a Porto San Giorgio il 2, 4 e 7 settembre alle ore 16,30, a Piane di Falerone il 7 settembre alle 15,30, a Servigliano il 10 settembre alle 21,15, a Pedaso il 12 settembre alle 21,15) e a Grottazzolina il 14 settembre alle 16,30.

Gioco e formazione con gli istruttori della M&G coadiuvati da giocatori della Yuasa Battery. L’accesso è gratuito ed è pensato per per avvicinare allo sport anche chi non ha mai praticato pallavolo. Una crescita costante in termini di numeri per la M&G in tutto il territorio con centinaia di ragazzi iscritti.

"Non vogliamo solo insegnare a giocare a pallavolo — sottolinea la dirigenza — ma trasmettere ai giovani i valori dello sport: il rispetto, il lavoro di squadra, la disciplina e il divertimento. Siamo convinti che lo sport, se fatto bene, sia uno strumento straordinario di crescita personale".

Dopo gli Open Day prenderanno il via i corsi di pallavolo per la stagione sportiva 2025-26, per atleti e atlete dai 5 anni in su che si svolgeranno a Marina Palmense, Porto San Giorgio, Pedaso, Grottazzolina, Piane di Montegiorgio e Servigliano. Ognuna di esse sarà gestita da istruttori qualificati, con proposte adatte a tutte le fasce d’età, partendo dai primi approcci motori fino alla formazione tecnica per un’iniziativa che riveste un importante valore sociale favorendo in particolare la socializzazione, l’integrazione e l’acquisizione di competenze relazionali.

"In questi anni ci siamo resi conto di quanto lo sport possa essere un presidio educativo e sociale. Vogliamo creare luoghi in cui i giovani possano sentirsi accolti, valorizzati e seguiti. L’attività sportiva è anche prevenzione e benessere, sia fisico che psicologico".

Proprio gli Open Day saranno l’occasione per conoscere da vicino gli allenatori, ricevere informazioni dettagliate sui corsi e, volendo, iscriversi direttamente alla stagione sportiva. Per ulteriori informazioni sui singoli appuntamenti o per iscriversi ai corsi annuali è possibile contattare i numeri 376.0502960 oppure 349.5874716.

Roberto Cruciani