Si parla di turismo con l’associazione ’Giorgio La Pira’

L’Associazione culturale ’Giorgio La Pira’ di Porto San Giorgio con sede legale in piazza San Giorgio a Porto San Giorgio organizza domani, venerdì 17 marzo alle ore 21,15 nella sala maggiore della società operaia in via Gentili n. 16 di Porto San Giorgio un incontro – dibattito sul tema: ’Modelli di organizzazione turistica e sviluppo territoriale’.

Relatore Saturnino Di Ruscio, già sindaco della città di Fermo per due legislature dal 2001 al 2011. Dirigente in vari settori dell’Amministrazione comunale e con numerosi incarichi ed esperienze personali in molteplici settori pubblici e privati. Ingresso libero e tutti sono invitati a partecipare.

Per eventuali informazioni: contatatre i numeri 333.2996055 oppure 333.4110108.