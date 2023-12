Si parte domani con l’accensione del maxi albero

Si avvicina il primo fine settimana dal sapore veramente natalizio e si moltiplicano gli appuntamenti. A Porto Sant’Elpidio, domani (ore 18) accensione dell’albero di Natale in Piazza Garibaldi con musiche del violinista Valentino Alessandrini e Samuele Giacomozzi al pianoforte ma tra domani e sabato saranno accesi anche nei vari quartieri; sempre in Piazza Garibaldi, apre la Casa di Babbo Natale, parte il contest ‘Un selfie sotto al vischio’; inaugurazione del presepe tradizionale in memoria di Angelo Medaglia (chiesa Ss Annunziata, ore 21); vengono consegnati a Babbo Natale 80 giochi musicali Bontempi che saranno distribuiti ad associazioni e soggetti indicati dai Servizi Sociali; al ristorante ‘La Perla sul mare’ ‘In fuga verso il 2024’ Galà del ciclismo in memoria di Felice Gismondi; alle 21, in Piazzale Marconi,. A Sant’Elpidio a Mare, questa sera (ore 21,15) al ‘Cicconi’, Avis, Aido e Admo organizzano ‘La musica del cuore’ serata dedicata alla solidarietà presentata da Rebecca Liberati e il Doppiatore Marchigiano, con Michele Mazzaferro Somy, Karolina, Ogm Blues Band, Marco Sanguigni, Usd Team, Jusjronn, Musiquario e Zona 14. Ingresso libero.

Domani, apertura del presepe artistico permanente degli ‘Amici del presepe’ (in via Boccette, ore 16,30); in Piazza Matteotti,il tradizionale appuntamento dell’associazione Nestore, Christmas Kids col Vespa Club (ore 16) con consegna dei doni ai bambini. Viene inaugurata domani anche la mostra di presepi, una personale del rinomato presepista elpidiense Giacomo Rosetti ‘I luoghi di Giacomo’ (sede Contrada San Giovanni, ore 17, ingresso libero). Nella serata di sabato (ore 21), nel piazzale Cs rivive la tradizione del faire su iniziativa della parrocchia e un altro falò sarà acceso nel quartiere degli Angeli (vicino al campetto sportivo) con brindisi augurale finale. Sempre sabato, al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, spettacolo musicale ‘La musica è’, mentre a Sant’Elpidio a Mare, alle ore 11, all’auditorium ‘Giusti’, divertente chiacchierata sulla comicità marchigiana di Piero Massimo Macchini con Max Giusti. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.