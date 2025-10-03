Si pensa già al Natale. Incontro coi negozianti

C’è stata una bella risposta all’invito che l’amministrazione ha rivolto ai commercianti elpidiensi di incontrarsi per un momento di conoscenza, di confronto, proposte anche ai fini di una programmazione condivisa, già per il Natale ma non solo. Un incontro cui sono intervenuti una quarantina di commercianti durante il quale è stata avanzata la proposta di vederli riuniti in associazione "in modo da avere un referente unico per l’amministrazione" riferisce l’assessore al commercio, Maria Linda Rossi. In realtà non si tratterebbe di una esperienza del tutto nuova in città, visto che un’associazione simile anni fa era stata creata ma con il passare del tempo l’attività si è ridotta sensibilmente fino a scemare del tutto. Oltre a questa, sono state diverse le idee avanzate nel corso dell’incontro cui ha presenziato anche il sindaco Gionata Calcinari.

Molta della discussione si è concentrata sulla rivitalizzazione del centro storico, con qualche commerciante che ha ribadito come sia comunque indispensabile ‘tirarsi su le maniche’ e darsi da fare, ognuno per il proprio, per migliorare il decoro e l’accoglienza per chi arriva in un centro città oggi comunque penalizzato dalla serie di cantieri aperti. E’ stata ritenuta interessante e condivisibile agli intervenuti la proposta su cui già stanno lavorando gli amministratori per creare un ufficio dedicato alle attività commerciali per avere una puntuale informazione e un valido supporto per accedere ai bandi per intercettare eventuali finanziamenti e contributi: una iniziativa che è stata vista come un segnale di vicinanza dell’amministrazione che, di fatto, può avere come riflesso anche una maggiore risposta dei commercianti alle sollecitazioni dell’ente. Interessante anche il discorso della creazione di postazioni di co-working nell’ex Casa del Fascio: una operazione che viene data per imminente considerando che i lavori su quell’immobile possono dirsi praticamente ultimati.

Lo stesso dicasi per l’auditorium che si intende realizzare nell’ex chiesa di San Francesco. Ovviamente, si è parlato anche delle iniziative di Natale, nonostante manchino ancora più di due mesi e l’estate sia finita da appena qualche giorno, con già l’arrivo dell’assicurazione che le luminarie saranno installate in tutto il territorio, capoluogo e frazioni.

Marisa Colibazzi