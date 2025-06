Si rinnova lo spettacolo dell’infiorata

Una tradizione che si rinnova e uno spettacolo che ogni anno richiama tanti visitatori dal territorio. Domenica nel centro storico si terrà l’annuale infiorata del ‘Corpus Domini’. Il tema di quest’anno sarà quello delle facciate delle chiese di Servigliano. Ogni chiesa sarà assegnata ad un Rione o associazione ed avrà come sfondo i colori simbolo rionali o associativi. Un filo conduttore pensato per valorizzare i luoghi sacri del borgo, attraverso un percorso floreale e di materiali naturali che si snoda lungo il cardo e il decumano, assi architettonici e storici del centro. L’ideazione e il coordinamento sarà curato della Pro Loco di Servigliano, il progetto artistico invece seguito dal giovane e talentuoso pittore Daniele Cesetti in arte Toi Mana, in collaborazione con gli architetti dell’ ufficio comunale. L’Amministrazione si occuperà anche della raccolta dell’erba fresca da sfalci del sabato e della domenica. Un grande lavoro di squadra per creare un eventi unico realizzato dai volontari e da alcuni maestri infioratori di origine inglese, che realizzeranno in maniera suggestiva la facciata della chiesa Collegiata San Marco, contornata dai colori simbolo del Rione San Marco, che nel Torneo cavalleresco rappresenta il Comune.