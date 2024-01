Si ritrova un coltello davanti casa

Una volta è il mitra (che poi si scoprirà è di quelli da soft air), un’altra volta capita che qualcuno spara contro il muro con una pistola (anche questa da soft air ma, si verificherà, senza tappo rosso), un’altra volta ancora sono le auto vandalizzate (con finestrini sfondati, carrozzerie rigate e ammaccate) e, da ultimo l’altra sera, (poco prima delle 22) è capitato anche che un residente si è trovato davanti casa sua, in via dei Mille, un coltellaccio lasciato lì non si sa da chi, né come, né perché. Fatto sta che, ferma restando la consapevolezza che le forze dell’ordine stanno facendo il loro, in città, questo ritrovamento ha inevitabilmente creato una certa preoccupazione in chi abita da quelle parti e, in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine (il fatto è stato segnalato ai carabinieri), c’è chi ha pensato di gettarlo all’interno della transenna di una casa in ricostruzione, quanto meno per evitare che qualcuno potesse farsi male. "La segnalazione è stata fatta ma, alle 14, il coltellaccio era ancora lì. Possibile – commenta il residente – che non interessi a nessuno la presenza di questi oggetti che, come se niente fosse, vengono lasciati incustoditi lungo una via che è a pochi passi dalla piazza, e dunque in una zona centrale, e che noi incolpevoli cittadini ci ritroviamo davanti casa, rientrando la sera?". Intanto, ieri, giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’assessore Enzo Farina ne ha approfittato per un ringraziamento al Comando Locale "per l’encomiabile lavoro che stanno svolgendo e con l’auspicio di continuare con professionalità e passione il servizio ai cittadini".

D’altra parte, soprattutto in questi ultimi tempi, di lavoro non ne è mancato di certo e il tema sicurezza ha assunto una rilevanza più importante di sempre. La Polizia Locale continuerà ad operare, di concerto con le forze dell’ordine, contando anche sul contributo di due agenti i cui contratti erano in scadenza, ma l’amministrazione ha deciso di prorogarli fino al 31 agosto. "Lo abbiamo detto più volte – aggiunge il sindaco Massimiliano Ciarpella – sulla sicurezza abbiamo preso un impegno forte con la città e intendiamo rispettarlo. Di recente, sono state effettuate diverse operazioni interforze che hanno impegnato carabinieri, poliziotti, finanzieri col prezioso aiuto della nostra Polizia Locale. Abbiamo implementato la videosorveglianza e entro l’anno installeremo altre telecamere in punti che richiedono attenzione".

m.c.