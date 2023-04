Si riunisce il Consiglio comunale Alienazione dei beni e lavori

Consiglio comunale ricco di punti all’ordine del giorno quello in programma nella giornata di oggi a Monte Urano e disponibile anche in streaming sul canale youtube. Oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente ci saranno vari punti tecnici e programmatici da seguire. Si parte dall’attenzione nel bilancio di previsione prossimo alla verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinarsi per residenza, attività produttive e terziarie. Sempre all’interno del bilancio 2023-2025 ci saranno ulteriori aspetti ulteriori che verranno analizzati: l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di beni immobili e soprattutto la determinazioni delle aliquote addizionale comunale Irpef e l’Imu con le relative determinazioni di aliquote e detrazioni per l’annualità 2023. Si passerà poi all’approvazione del programma di opere pubbliche insieme al programma di acquisto servizi e beni, quest’ultimo per il biennio 2023-2024. Infine ci sarà la dota di aggiornamento del Dup per il triennio 2023-2025 oltre al relativo esame ed approvazione per quanto riguarda il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

Roberto Cruciani